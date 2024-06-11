Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu

Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Türkiye Şampiyonası final maçında Mersin Volgem Spor ile karşılaşan Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımımız, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

11.06.2024 21:42
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Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Türkiye Şampiyonası final maçında Mersin Volgem Spor ile karşılaşan Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımımız, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Ku¨c¸u¨k Kızlar Tu¨rkiye S¸ampiyonası Finallerinde kupa ve madalyalar, Mersin Volgem Spor ile Fenerbahc¸e takımları arasında oynanan final kars¸ılas¸masının ardından yapılan to¨renle sahiplerini buldu.

Kars¸ılas¸maları TVF Liglerden Sorumlu Asbas¸kanı Ahmet Go¨ksu ve Konya Genc¸lik Spor I·l Mu¨du¨ru¨ Birdal O¨ztu¨rk tribu¨nden takip etti.

Ku¨c¸u¨k Kızlar Tu¨rkiye S¸ampiyonası Finallerini u¨c¸u¨ncu¨ sırada tamamlayan Eczacıbas¸ı takımına madalyalarını ve kupasını; Karaman Voleybol I·l Temsilcisi Nejdet U¨nlu¨tu¨rk ve Hatay Voleybol I·l Temsilcisi Mustafa Kemal So¨ner takdim etti.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Mersin Volgem Spor takımına madalyalarını ve kupasını; Konya Voleybol I·l Temsilcisi Mustafa Tarman ve MHGK Genel Sekreteri Meral Tas¸pınar takdim etti.

Ku¨c¸u¨k Kızlar Tu¨rkiye S¸ampiyonası'nı s¸ampiyon olarak tamamlayan Fenerbahc¸e takımına madalyalarını ve kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbas¸kanı Ahmet Go¨ksu ve Konya Genc¸lik ve Spor I·l Mu¨du¨ru¨ Birdal O¨ztu¨rktakdim etti.

Gu¨nu¨n sonuc¸ları:

3/4 Ankara DHMI· – Eczacıbas¸ı 0-3 (10-25 12-25 14-25)

Final: Mersin Volgem Spor- Fenerbahc¸e 2-3 (17-25 25-20 26-24 28-30 8-15)

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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