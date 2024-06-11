Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu

Spor

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan Türkiye Şampiyonası final maçında Mersin Volgem Spor ile karşılaşan Fenerbahçe Küçük Kız Voleybol Takımımız, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Ku¨c¸u¨k Kızlar Tu¨rkiye S¸ampiyonası Finallerinde kupa ve madalyalar, Mersin Volgem Spor ile Fenerbahc¸e takımları arasında oynanan final kars¸ılas¸masının ardından yapılan to¨renle sahiplerini buldu.

Kars¸ılas¸maları TVF Liglerden Sorumlu Asbas¸kanı Ahmet Go¨ksu ve Konya Genc¸lik Spor I·l Mu¨du¨ru¨ Birdal O¨ztu¨rk tribu¨nden takip etti.

Ku¨c¸u¨k Kızlar Tu¨rkiye S¸ampiyonası Finallerini u¨c¸u¨ncu¨ sırada tamamlayan Eczacıbas¸ı takımına madalyalarını ve kupasını; Karaman Voleybol I·l Temsilcisi Nejdet U¨nlu¨tu¨rk ve Hatay Voleybol I·l Temsilcisi Mustafa Kemal So¨ner takdim etti.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Mersin Volgem Spor takımına madalyalarını ve kupasını; Konya Voleybol I·l Temsilcisi Mustafa Tarman ve MHGK Genel Sekreteri Meral Tas¸pınar takdim etti.

Ku¨c¸u¨k Kızlar Tu¨rkiye S¸ampiyonası'nı s¸ampiyon olarak tamamlayan Fenerbahc¸e takımına madalyalarını ve kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbas¸kanı Ahmet Go¨ksu ve Konya Genc¸lik ve Spor I·l Mu¨du¨ru¨ Birdal O¨ztu¨rktakdim etti.

Gu¨nu¨n sonuc¸ları:

3/4 Ankara DHMI· – Eczacıbas¸ı 0-3 (10-25 12-25 14-25)

Final: Mersin Volgem Spor- Fenerbahc¸e 2-3 (17-25 25-20 26-24 28-30 8-15)