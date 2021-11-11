Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye...
11.11.2021 16:28
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Detaylara girmek istemiyorum ama şunu bilin; rakiplerimiz şampiyonluk için bir efor sarf ediyorsa Fenerbahçe'nin beş efor sarf etmesi lazım." - İSTANBUL
Fenerbahçe, İstifa, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Ben istifa çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye... - Son Dakika Spor
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