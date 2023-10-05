Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına iki cümlelik yanıt verdi

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerilim tavan yaptı. Dursun Özbek'in açıklamalarının ardından harekete geçen sarı-lacıvertliler, ezeli rakibine sosyal medyadan yanıt verdi.

ÖZBEK, SERT ÇIKTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayında yaptığı açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri baskı altına almak olduğu söylerken; "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor" dedi.

"OLAY MAHALLİNE İLK SUÇLU GELDİ"

Ezeli rakibin bu açıklamalarına yanıt veren Fenerbahçe açıklamasında, "Günün sözü: Olay mahalline ilk suçlu geldi. "Her zamanki gibi…" ifadelerini kullandı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"Rakibimizin başkanının açıklamaları... Enteresan bir TV programı. Divan Başkanı moderatör, sayın başkan da cevaplayan kişi..."

"Sayın başkan daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Karagöz ile Hacivat böyle bir şeydi."

"Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor."

"Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan! hem sistemi, hem de TFF'yi. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan! Aynı zaman kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı! Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak."