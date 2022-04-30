Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi

30.04.2022 23:07
Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankart ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında koreografide kullanılan pankart ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli külupten yapılan açıklamada, "Toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Medical Park Stadyumu tribünlerinde karşılaşma öncesindeki koreografide kullanılan, Fenerbahçe'nin simgesi olan kanaryanın silah namlusunda yer aldığı pankart ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten sert bir açıklama yapıldı. Savcıların göreve çağırıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü'nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz! Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor!"


Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi
Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi
Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi
YORUMLAR
500
Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü'nden pankart tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement