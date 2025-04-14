Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde açılan bir pankart kısa sürede viral oldu.

"DOĞURAN SİZ MİSİNİZ?"

Sivasspor'un Fenerbahçe maçına "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması tartışma konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Ayşe Gültekingil, "Söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur" diyerek açılan pankarta tepki gösterdi.

İşte o pankart;