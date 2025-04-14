Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde açılan bir pankart kısa sürede viral oldu.
Sivasspor'un Fenerbahçe maçına "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması tartışma konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Ayşe Gültekingil, "Söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur" diyerek açılan pankarta tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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