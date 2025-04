mustafa sagdic:

vallaha çocuklara helal olsun. pes etmediler. ayakları yere basarak kendilerini bilerek oynadılar. Kadıköy'de fb ye 3 attılar. gercekden tebrik ederim. bizim yinetimdeb bir nane olmaz. derhal istifa etmeleri lazım 8 senedir yapiydi, duny yildizydi vs vs bizi kandırmaya çalışıyorlar. kandiramadiklarini bildiğimizi bildikleri halde aynı devam ediyorlar. bu ülkede koltuğa yapışan başkan siyasi vs vs hepsi kendi çıkarına.