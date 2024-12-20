Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi

Ender Kervancıoğlu:

2011'de şikeyi türkiyeye getiren fenerbahçe hak yiyerek üzerine çöktüğü kupanın yanına kar kaldığını düşünse de o günden beri acı çekiyor, kahırla doluyor, şampşyon olamıyor. İlahi adalet tecelli ediyor. Lanetli şikebahçe.

255 6 Yanıtla

murat tok: Hadilan oradan gevşek şike ile hakem ile şanpiyonluk alanlar belli ezik Gs neden 5 yıllık maç kontrölünden vaz geçti ezik 0 0