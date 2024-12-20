Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sar-lacivertli yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

20.12.2024 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Kıran kırana geçen mücadelenin bitiş düdüğünün ardından tribünler karıştı.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER İLE EYÜPSPORLU TARTARLAR ATIŞTI

Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu. Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.

Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi

Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu:
    2011'de şikeyi türkiyeye getiren fenerbahçe hak yiyerek üzerine çöktüğü kupanın yanına kar kaldığını düşünse de o günden beri acı çekiyor, kahırla doluyor, şampşyon olamıyor. İlahi adalet tecelli ediyor. Lanetli şikebahçe. 255 6 Yanıtla
    murat tok:
    Hadilan oradan gevşek şike ile hakem ile şanpiyonluk alanlar belli ezik Gs neden 5 yıllık maç kontrölünden vaz geçti ezik 0 0
    murat tok:
    Ezik şikesaraylı bak bakalım eski maçları incelensin dediğinde karşı çıkan ezik senin tuttuğun takım ezik seni 0 0
  • Çelikk:
    Daha Bu Başlangıç Şampiyon GS Olacak Kapak Olsun Ezik Bahçe Ve 8taş 93 15 Yanıtla
    Salih Karadayı:
    acı varmı acı babanız Beşiktaş 0 0
  • Burak Şan:
    Eşşekbahçe ağlasın 68 5 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    olayların çıkması hekemin maçı iyi yönetmemesi ondan. Caner atılan dirsek kırmızı kart ilk yarıda hakem takdir hakkını Fenerbahçe'de kullandı yoksa Eyüpspor maçı alırdı daha iyi oynadı Fenerbahçe'ye göre 59 6 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Ali Koç unda Morinyonun da gitmesi lazım 47 4 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Fenerbahçe bü Ülke ye ihanet eden bir Klüptür 22 1 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    ayık olun sabaha istifa edecekler 21 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.