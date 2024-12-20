Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Kıran kırana geçen mücadelenin bitiş düdüğünün ardından tribünler karıştı.
Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve Eyüpspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İki taraf arasında uzun süreli sözlü tartışma oldu. Olaya önce güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da müdahalesiyle olay yatıştırıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi - Son Dakika
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