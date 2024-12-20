Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi

Spor

Depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Eyüpspor'un futbolcuları, maçın ardından soyunma odasında büyük bir coşkuyla "Arda Turan oley, Arda Turan oley" tezahüratları yaptı. Kırmızı kart gören genç teknik adam da oyuncularının bu tavrına karşılık vererek tezahüratlara eşlik etti. İstanbul temsilcisi de bu anları "Her zaman daha yüksek sesle! ARDA TURAN OLEY" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının sonunda bulduğu golle beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.