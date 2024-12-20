Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi - Son Dakika
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Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi

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Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, sarı-lacivertlilerin golünün ardından yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart görmüştü. Ev sahibi takımın futbolcuları, karşılaşmanın ardından soyunma odasından genç teknik adam lehine tezahürat yapıp tempo tuttu.

20.12.2024 23:39  Güncelleme: 23:45
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Eyüpspor'da futbolcular, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin golünden sonra kırmızı kart görerek oyundan atılan teknik direktörleri Arda Turan lehine soyunma odasında tezahüratlarda bulundu.

SOYUNMA ODASINDA "ARDA TURAN OLEY" SESLERİ

Eyüpspor'un futbolcuları, maçın ardından soyunma odasında büyük bir coşkuyla "Arda Turan oley, Arda Turan oley" tezahüratları yaptı. Kırmızı kart gören genç teknik adam da oyuncularının bu tavrına karşılık vererek tezahüratlara eşlik etti. İstanbul temsilcisi de bu anları "Her zaman daha yüksek sesle! ARDA TURAN OLEY" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının sonunda bulduğu golle beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi

Arda Turan, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları 'Arda Turan' sesleriyle inledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Talat Yelbuz:
    PENALTI JOKERİ OLMAYINCA, HAKEM.VE FENERASYON ITELEMESI OLMAYINCA KUŞ CIK CIK YAPAMIYOR. 122 4 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Gs de yenemedi bunlari, hem de Ramssparkta, nedir yani? :) 0 0
  • Abuzer Yavuz:
    galatasaray adım adım şampiyonluğa yürüyor 103 6 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Oldu bile 0 0
  • Çelikk:
    Kendini Nimetten Sayıyor Lüzumsuz Kişi 19 81 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    arda durdurulamıyor 73 15 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Galatasaray şampiyonluğu Arda Turan zirveye Adım Adım yürüyor 59 11 Yanıtla
  • talha özpolat:
    Yırtsanız da bir yerlerinizi , mezara gömdügünüzüde geri getirip tarikatınızı yeniden kursanızda bu sene ŞAMPİYON FENERBAHÇE 1 65 Yanıtla
    İSMAİL KILINÇ:
    Heeee heee tamam sensin. 0 0
  • Talat Yelbuz:
    BIR ARDA TURAN A BAKIN, BIRDE DIGERLERINE, YANI KUSLARIN ESKILERINE. ADAM GIBI ADAM ARDA TURAN. GALATASARAY A KARŞI NETSE ŞİKEDEN BAHCE YE DE AYNI. 56 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi - Son Dakika
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