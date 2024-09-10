Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı

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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen maçta eleştiri alan kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

10.09.2024 14:36  Güncelleme: 15:36
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Çaykur Rizespor'da 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli kalecinin yeni adresi Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor oldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ajansspor'un haberine göre, Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen maçtaki performansı nedeniyle taraftarlar tarafından protesto edilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili karar verildi. Rizespor'da kontratının son senesine giren Akkan'ın sözleşmesi feshedildi.

BODRUMSPOR İLE ANLAŞTI

A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren tecrübeli eldiven Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor\'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Rizespor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Talat Yelbuz: Desene iki maç saha 10 gol garanti fenevin 69 43 Yanıtla
  • ferhat eser: görev tamamlandı güle güle 58 39 Yanıtla
  • Furkan GÖkhan Güsar: BAŞLIĞA GEL ! GÖRENDE BÜTÜN MAÇLARDA PANTERDİ DE FENER MAÇI YÜZÜNDEN GÖNDERİLDİ . GEÇEN SENE DE GS DEN 6 YEDİ KONUŞAN OLMADI . ZATEN YETERSİZ BİR KALECİ. 68 23 Yanıtla
  • Alp Eren: Muslerada Beşiktaş tan 5 yedi 59 18 Yanıtla
  • Emre Akcay: alacagını aldı zaten gerek yok top oynamasına 36 28 Yanıtla
  • Alp Eren: o zaman Adana Demirspor kalecisinde sıra oda cincondan 5 yedi 36 15 Yanıtla
  • Hakan Kosar: 1. görev başarılı şimdi amaç aynı performansıı bodrum fener maçında göstermesi, hayırlı olsun 23 23 Yanıtla
  • mavikitap: Bu nasıl bir haberdir ya fenerden 5 gol yedi diye yanlı medyalık yapmayın tarafsız habercilik yapın 29 11 Yanıtla
  • Celal Özdemir: anlaşıldı Bodrum fener macindada gerekeni yapacak bı kurtulamadik 21 18 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: görevini tamamlamış 11 13 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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