Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor\'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı

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Çaykur Rizespor'da 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesi feshedildi. Tecrübeli kalecinin yeni adresi Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor oldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ajansspor'un haberine göre, Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen maçtaki performansı nedeniyle taraftarlar tarafından protesto edilen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili karar verildi. Rizespor'da kontratının son senesine giren Akkan'ın sözleşmesi feshedildi.

BODRUMSPOR İLE ANLAŞTI

A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren tecrübeli eldiven Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.