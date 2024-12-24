Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Genç çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin golünden sonra hakeme yönelik itirazları nedeniyle oyundan atılmıştı.

24.12.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin attığı golün ardından karşılaşmanın hakemine yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direkötürü Arda Turan'a ceza kapıda.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının sonunda bulduğu golle beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

SOYUNMA ODASINDA "ARDA TURAN OLEY" SESLERİ YÜKSELMİŞTİ

Öte yandan Eyüpspor'un futbolcuları, maçın ardından soyunma odasında büyük bir coşkuyla "Arda Turan oley, Arda Turan oley" tezahüratları yapmıştı. Kırmızı kart gören genç teknik adam da oyuncularının bu tavrına karşılık vererek tezahüratlara eşlik etmişti. İstanbul temsilcisi de bu anları "Her zaman daha yüksek sesle! ARDA TURAN OLEY" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

MAÇTAN SONRA PURO İÇMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Tartışmalı pozisyonların ve tansiyon seviyesinin yüksek olduğu mücadelenin sonunda kazanan çıkmazken, Arda Turan'ın 1-1'lik beraberliği ardından puro içtiği görülmüştü. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

DİĞER PFDK SEVKLERİ

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK\'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çil:
    katıksız o çocu 5 4 Yanıtla
  • poyraz can:
    mafya babası mısın futbolcu artığı mısın belli değil 5 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Umarım Sağlam Ceza Alır Taklitçi 6 3 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Herifin öfke kontrolü problemi var. Daha çok ceza alır.. 4 4 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    aldığı her ceza tff ve fenere gol olarak geri döner bence ceza vermeyin daha da hırslandırırsınız 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 Ak Partili Yayman, DEM Partililerin gözlerine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK’ya bakın Ak Partili Yayman, DEM Partililerin gözlerine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın
19:01 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu akşam Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında 4. kez toplanıyor
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
15:35 Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz
08:11 Fenerbahçe, Anderson Talisca’da mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı
07:44 Uyarılar art arda geldi 6 il için turuncu kod Uyarılar art arda geldi! 6 il için turuncu kod
07:23 Pablo Escobar’ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı Pablo Escobar'ın kilit adamlarından Fabio Ochoa, 25 yıl sonra serbest kaldı
07:16 Suriye’de TSK’nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
07:11 Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı
07:07 Bingöl’de yolcu otobüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı Bingöl'de yolcu otobüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 20:16:08. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.