Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi
Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe maçından notlar

13.02.2021 19:19

Erol Bulut 6 değişik isimle sahaya çıktı Sarı-lacivertlilerde 6 eksikMesut Özil 11'de-Tisserand ile Samatta yedekler arasında -Kemal Ademi eski takımına karşıMustafa AKIN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 25'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

- Erol Bulut 6 değişik isimle sahaya çıktı

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Mesut Özil 11'de-Tisserand ile Samatta yedekler arasında -Kemal Ademi eski takımına karşı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 25'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ogel ile İlker Takpak üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçın 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Erol Bulut, " Harun Tekin, Lemos, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Cisse ve Ferdi'nin yerine; Altay Bayındır, Gökhan  Gönül, Serdar Aziz, Mesut Özil, Valencia ve Osayi-Samuel görev verdi. Bulut, Fatih Karagümrük maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi-Samuel, Mesut, Thiam" SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas, Gustavo ve Novak ile ameliyat edilen Diego Perotti'nin yanı sıra kart cezası bulunan Lemos karşılaşmada görev alamadı. MESUT ÖZİL 11'DEFenerbahçe'de Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına 11'de başladı. Fatih Karagümrük ile mücadele eden Fenerbahçe'de Mesut Özil takıma dahil olduğundan bu yana ilk kez 11'de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut'un ligde Hatayspor ve Galatasaray ile ZTK'da Başakşehir ile oynanan maçlarda yedek soyundurduğu Mesut Özil, Karagümrük maçında ilk 11'de yer aldı. TISSERAND İLE SAMATTA YEDEKLER ARASINDASarı-lacivertli ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, Karagümrük maçında yedekler arasında yer aldı. Süper Lig'in 20'nci haftasında Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve MR sonucunda adalesinde yırtık tespit edilen Tisserand, Karagümrük maçında yedek soyundu. Sakatlığı sona eren ve hafta içi yapılan idmanlarda yer alan Tisserand, Karagümrük maçı ile formasına kavuştu. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin Tanzanyalı golcü oyuncusu Samatta da yedek soyundu.  KEMAL ADEMİ ESKİ TAKIMINA KARŞIFatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise Fenerbahçe maçına, "Aykut, Koray, Champi, Roco, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Ndao, Ademi" ile çıktı.  Fenerbahçe'nin devre arasında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi, eski takımına karşı sahaya çıktı. Ademi karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı!
20:56 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe mesajı düzeltti, topa eski kulübü de girdi
20:15 Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in geçmişten günümüze yükselen futbol kariyeri
20:11 Arda'dan 5 yılda müthiş yükseliş! Top toplayıcılıktan Real Madrid'e kadar uzandı
19:45 Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:40 Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:19 Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı
19:14 Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
18:50 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak
18:46 Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 21:38:57. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement