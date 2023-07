Fenerbahçe maçının ardından

Erol Bulut: Yorgunluk belirtilerinin olmasıyla ikinci yarı orta sahada direnci kaybettik

"Sakatlıklardan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz"

"Gustavo ile İrfan Can 2 hafta sonra bizimle olacak""Futbolcularımı rahat bıraksınlar onlar ellerinden geleni yapıyor"

Atılay Canel: Altay'ı geçemediğimiz için mağlup olduk

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

2-0 geriye düşmelerine rağmen istekli, arzulu futbollarına devam ettiklerini belirten Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "İlk yarı atamadığımız bir yüzde yüz gol var ondan sonra yediğimiz gol var. İkinci yarının başında da 53'üncü dakikada yediğimiz bir golle 2-0 geriye düştük ama buna rağmen istekli ve arzulu devam ettik. Bulduğumuz golden sonra oyunu daha da baskılı yaptık ama Altay'ı geçemediğimiz için mağlup olduk. Bundan sonraki maçlarımıza daha dikkatli, daha arzulu antrenmanları yapıp hedefimize gitmek istiyoruz" dedi.

EROL BULUT: YORGUNLUK BELİRTİLERİNİN OLMASIYLA İKİNCİ YARI ORTA SAHADA DİRENCİ KAYBETTİKFenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 2 ayrı 45 dakika izlettik. İlk yarı oyunun kontrolü bizdeydi. İlk golden sonra ikinci golü de atabilirdik ama ikinci yarı bulduk golü. 2'nci yarı biraz yorgunluk belirtileri gösterdi takım. Kupa maçında olan fazla efordan dolayı bu şekildeydi. Mesut 80 dakika oynadı yoruldu, aynı şekilde Ozan ve Sosa da. Yorgunluk belirtilerinin olmasıyla orta sahada ikinci yarı direnci kaybettik. Rakip üstümüze geldi ve golü buldu. Futbolcularımın gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu."SAKATLIKLARDAN SONRA DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE İZLETTİRECEĞİZ"Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için kullandığı olumlu sözler için teşekkür eden Erol Bulut, "Takımda sorumluluk bana ait. Zaman zaman güzel oynamıyor takım, sonuçlarını aldığımız maçlar oldu, iyi oynadığımız maçlar oldu ve iyi oynayacağımız maçlar da olacak. 3 günde bir maç oynanıyor, alışık olmadığımız bir durum. Nitekim sakatlıklar oluyor çok çektik hala da çekiyoruz. Burada beni sevindiren taraf çok karakterli futbolculara sahip olmam. Sahada her şeyini veren futbolcu gurubu var. Bundan sonra da üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Sakatlıklardan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz" ifadelerini kullandı."GUSTAVO İLE İRFAN CAN 2 HAFTA SONRA BİZİMLE OLACAK"Erol Bulut takımdaki sakatların durumları ile ilgili olarak, "Gustavo ile İrfan Can 2 hafta sonra bizimle olacak gibi. Pelkas pazartesi takıma katılacak. Novak'ın da dizinde sakatlığı var birkaç güne bizimle olacak. Bu takım tam olduğunda ise daha iyi bir futbol izlettireceğiz" şeklinde konuştu."FUTBOLCULARIMI RAHAT BIRAKSINLAR ONLAR ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Kendisini herkesin eleştirebileceğini dile getiren Erol Bulut, bunun da bel altı olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu da olursa olay farklı yere gider. Biz futbolcularımızla birlikte oyuna en iyi şekilde çalışıyoruz. Karakterli futbolcularımız var. İlk 11'i yanlış sahaya sürmüş olabilirim hiç sorun yok bütün sorumluluk bana ait. Futbolcularımı rahat bıraksınlar onlar ellerinden geleni yapıyor. Mesut 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Kupa maçında düşünmediğimiz dakikaların üzerine çıktı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bugüne oyun içinde olduğu sürece oyunun gidişatını değiştiren, her zaman topu isteyen oyunu yönlendiren futbolcu oldu. İkinci yarı yorgunluk olunca rakip biraz daha üzerimize geldi. Genel performansından memnunum" dedi.