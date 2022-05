Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Valerien Ismael: Derbinin ne anlama geldiğini gördüm

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Buraya gelmeden derbi atmosferi hakkında bilgi sahibiydim. İlk derbimi oynadım iç sahada ve ne anlama geldiğini gördüm. Taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Çok fazla eksiklerinin olduğu bir maça çıktıklarını ifade eden Ismael, "İlk 11'imizde çok oyuncu değiştik. Bazı arkadaşları orijinal pozisyonlarında oynatamadık. Maçın başında gol yedik, istediğimiz bir başlangıç değildi. Daha sonra istediğimiz mantaliteyi gösterdik. İlk yarı fazlasıyla fırsat bulduk. 2. yarının ilk 20 dakikasında harika oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum. 2'nci yarının ilk 20 dakikasındaki görüntüyü geleceğe yaymak istiyorum. 2 tane de şans bulduk Larin ile maalesef galibiyeti getirecek golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik. Maçın sonuna kadar bu enerjiyi gösterdik ama kazanamadık, üzgünüz" diye konuştu."ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GOL ATACAK, İŞİ BİTİRECEK FORVET OYUNCUSUNA İHTİYACIMIZ VAR"Önümüzdeki sezon gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyaçları olduklarını kaydeden Ismael, "Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Vida ile ilgili verilmiş bir kararımız yok" şeklinde konuştu."GELECEKTE ESNEKLİK GÖSTEREBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA İYİ SİNYALLER ALDIM"Galibiyet odaklı ve tempolu oyun istediklerini kaydeden Ismael, "İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu. Hazır arkadaşlarımıza tabii şans vereceğiz. Bugün özelinde gençler, Ghezzal da beraber sahanın en iyilerindendi. Bir karakter, tutku gördüm. Beşiktaş için bu kimlikte oyuncular çok önemli. Bizim için bu hedef. bazen tecrübeye fark yaratan oyunculara ihtiyacımız olacak ama bu da bizim için bir hedef" dedi.İSMAİL KARTAL: BURADAN 1 PUANLA AYRILMAK KÖTÜ DEĞİLDerbi mücadelenin zorlu geçeceğini bildiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, "Çok sert bir maç oldu, oyun çok fazla durdu. 55'inci dakikaya kadar çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Oyun çok durdu. Rakip bizi oynatmamak için çok yakın, çok baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakem de buna müsaade etti. Sonuçta bir gol attık, bir tane de çizgiden Larin'in çıkardığı pozisyon vardı. Serdar, İrfan'a çıkarsa bir pozisyon daha olabilirdi. Beşiktaş'ın da pozisyonları var. Sonuçta 2 takım da çok iyi mücadele etti. Çok sert bir maç oldu. Mücadele açısından 2 takım da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanmak için geldik. 7 oyuncumuzun yokluğunda gelsek de sahaya çıkanlar yokluklarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbi kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı 1 puanla ayrılıyoruz. Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil. Biz ligi 2'nci bitirmek için uğraşıyoruz" dedi."NOVAK'I MECBURİYETTEN OYNATTIK"Novak'ın bir gol attığını ve 2 penaltıya sebebiyet verdiğini dile getiren İsmail Kartal, "Mecburiyetten oynattık, başka oyuncu yoktu ama elinden geleni yaptı. Gustavo ve Tisserand iyi maç çıkardı. Daha iyisini yapabilirdik. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum" diye konuştu."SERDAR DURSUN İSTEDİĞİMİZ BAĞLANTILARI YARATAMADI"Serdar Dursun'un istediği bağlantıları yapamadığını ve ayakta kalamadığını dile getiren Kartal, "Geçiş oyunumuzda Serdar Dursun önemli bir oyuncu olduğu için bekledim, devre arasında da uyardım. 'Rakip her ne kadar sert oynasa da biz kendi oyunumuzu oynamalıyız' dedim oyunculara. Serdar 3'üncü bölgeden 2'nci bölgeye gelebilseydi daha iyi bağlantı kurabilirdik. Yapamıyorsunuz bazen ve yapamayınca da bu şekilde oluyor. Bu güne kadar istenileni yaptığı için kredisi vardı" şeklinde konuştu."OYUN İÇİNDE HANGİ OYUNCU ÇARPIŞSA SAKATLIK YAŞIYOR"Sakat oyuncular ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Crespo ve diğer oyuncular keşke olsalardı. Şanssız sakatlıklar yaşıyoruz. Oyun içinde hangi oyuncu çarpışsa sakatlık yaşıyor. Bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular olsaydı keşke ama oynayan oyuncular da bizim. Gustavo bugün iyi oynadı ama pas transferindeki hızı artırmada daha tam istediğimiz gibi değiliz. Gustavo yeni form tutmaya başladı, geçiş sürecinde olabilir böyle şeyler" dedi."LİGİ 2'NCİ BİTİRİP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"Selahattin Baki'nin kendisi ile ilgili yaptığı açıklama hakkında görüşleri sorulan Kartal, "Selahattin beye teşekkür ediyorum, her gün beraberiz. Biz Fenerbahçemize, taraftarımıza, camiamıza güzel futbol oynayarak laik olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ligi 2'nci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz" diye konuştu."FUTBOLCULARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"Futbolcuların ne istediğini bildiğini kaydeden İsmail Kartal, şunları dile getirdi:

"Ben oyuncularıma kalpten yaklaşıyorum Hayatım boyunca yapmacık davranmadım. Bir oyuncum hata yaptıysa, oyun içerisinde istediğimiz tempoyu yakalayamıyorsa ben net bir şekilde kendisine söylüyorum. Bunları yaparken de kırmıyorum. İyi çalıştık, onlar da işlerinden keyif alıyorlar. Bugünlere böyle geldik."