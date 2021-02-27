Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

27.02.2021 17:01

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İki takımın muhtemel 11'i şöyle;FENERBAHÇE Altay, Nazım, Szalai, Tisserand, Novak, Ozan, Sosa, Valencia (Osayi- Samuel), Pelkas, Mesut, ThiamSAKAT: Gustavo, İrfan Can, Perotti, SadıkCEZALI: Yok

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11: Uğurcan, Serkan (Kamil Ahmet), Vitor Hugo, Edgar Le, Marlon, Bakasetas, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.SAKAT: Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen.

CEZALI: YOK


Kaynak: DHA
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