Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, penaltı beklediği pozisyondaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

24.10.2024 23:51  Güncelleme: 00:20
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

ALTAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi eski kalecileri Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'a karşılaşma öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

SAHAYA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR

Fenerbahçe, yaşanan terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına sahaya siyah bantla çıktı. Manchester United karşılaşması öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlar güvenlik bariyerlerinden kapsamlı bir aramanın ardından içeri alındı.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

ERIKSEN PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe olsa da kurduğu baskıda aradığı golü bir türlü bulamadı. Konuk takım ise, sarı-lacivertlilerin kalesine 15. dakialda Christian Eriksen ile çektiği ilk şutta fileleri havalandırmayı başardı ve 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında özellikle En-Nesyri ile fırsatları değerlendirmeyen Kanarya, devreye 1-0 geride gitti.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

EN NESYRI SKORU EŞİTLEDİ

Etkili futbolunu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, 4 dakikada beraberliği yakaladı. 49. dakikada Alan Saint-Maximin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iki rakibi arasından kafayı vuran Youssef En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, Manchester United maçının 57. dakikasında penaltı bekledi. Bright Osayi-Samuel, Lisandro Martinez'den sıyrıldıktan sonra Manuel Ugarte'yi de ekarte edecek bir hamle yaptı. Ugarte ile girdiği mücadele sonrası Osayi yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Maçın Fransız hakemi Clement Turpin, oyunu durdurdu ve VAR incelemesini bekledi. Fransız VAR hakemi Jerome Brisard, oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaşanan pozisyon sonrasında penaltı kararı çıkmamasına çok sinirlendi. Clement Turpin, itirazlarını yoğun bir şekilde sürdüren Portekizli teknik adamı direkt kırmızı kartla ihraç etti.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

OSAYI-SAMUEL SAKATLANDI

Penaltı pozisyonun da içerisinde yer alan Osayi-Samuel, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlık sonrası sahayı sekerek terk eden Nijeryalı futbolcu, 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

FENERBAHÇE YENİLMİYOR

Fenerbahçe, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanın sahibi oldu. İlk 2 maçta Belçika ekibi Union SG'yi 2-1 yenip Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kalmıştı. 3 naç sonunda yenilmeyen Kanarya, puanını 5'e yükseltti. Tüm maçlarda berabere kalan Manchester United ise puanını 3 yaptı. Fenerbahçe, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında ise AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Manchester United da sahasında PAOK'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ferhat Oç eser:
    eee neymiş Yabancı hakem Türk hakemlerine benzemez 12 25 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    elinden kaçırmışmı ? dua etsinler yenilmediler 7 24 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş ve fenerbahçe 2 Türk takımı 2 en büyük bu gruptan çıkıp adını çeyrek finale yazdıracaktır herkez rahat olsun 17 5 Yanıtla
  • cem akçay:
    Maçı izlemedinmi beraberliğe dua ediyorum 7 9 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Manchester United Eski Gününde Değil Ortada Maç oldu 9 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TEBRİKLER SEZON BAŞİNDAN BERİ İLK DEFA FUTBOL OYNADI FENER 8 0 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat Eserin IQ ve zeka probleminin olduğunu yazdığı yorumdan anlayabiliyoruz 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAS VE 7 FENEV IKI KÜÇÜK TAKIM HAKEM.OLMAYINCA GOL DE YOK 2 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU AKŞAM 2 KUS TESADÜF ESERI Q GOL ATTI ÖTÜYOR LAR KALELERİ NI MELEKLER KORUDU BABANIZ KOCANIZ ILK 8 DE 1 3 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe bu sene iyi futbol oynamıyor Hoca futbolu hiç yok geniş kadrosuna rağmen iki takım çıkarır geniş kadroda 3 1 Yanıtla
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