Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaşacak. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.
Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.
Fenerbahçe;
Maribor;
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.
Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.
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