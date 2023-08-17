Fenerbahçe, Maribor deplasmanında - Son Dakika

Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

Son Güncelleme: 17.08.2023 20:00

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan oyuncularıyla mücadele edecek. Fenerbahçe'ye beraberlik turu getirecekken, Maribor'un 3 veya daha farklı galibiyeti gerekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaşacak. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

RAKİP BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel'nun yanı sıra Emre Mor ve Serdar Aziz forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe;

Maribor;

FENERBAHÇE'YE BERABERLİK YETİYOR

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

MARIBOR'UN İŞİ ZOR

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Maribor deplasmanında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Maribor deplasmanında - Son Dakika
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