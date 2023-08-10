Fenerbahçe-Maribor maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'la kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başladı. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalıyor.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Arao, Gustavo da maçta forma giyemeyecek diğer isimler. Maribor'da ise Soudani, Guerrico ve Sikosek sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe; Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.

Maribor; Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

CANLI ANLATIM

22' Fenerbahçe'nin soldan kazandığı köşe vuruşunu Maribor savunması karşıladı.

15' KAÇTI! İrfan Can'ın savunma arkasına gönderdiği harika topa Dzeko vurdu ama kaleci gole izin vermedi.

10' Fenerbahçe'de Marko Kolar'a faul yapan Peres, sarı kart gördü.

7' İsmail'in ön alanda yaptığı pres taraftardan alkış aldı.

5' Maribor soldan köşe vuruşu kazandı.

3' Savunma arkasına gönderilen topa Dzeko hareketlendi ama olmadı.

2' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1' Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe.