Fenerbahçe Medicana, ABD\'li yıldız Yaasmeen Bedart-Ghani\'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi ve ''Ailemize hoş geldin Yaasmeen Bedart Ghani!'' ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta da oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını terletti.
ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.
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