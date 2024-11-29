Fenerbahçe Merih Demiral\'a da imzayı attırıyor

Spor

Karların arasındaki bu görüntü, bir kadının sonu oluyordu

Yücel Arzen\'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlık problemleri sonucu o bölgeye bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı.

UÇUŞ PLANLANIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor.

Arriyadiyah'ın haberine göre; milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor. Oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertli ekibin, kısa süre içerisinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.