Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, yakın zamanda Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor. Kulüp yetkililerinin, Demiral'ın bonservisini almak için kısa süre içinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

29.11.2024 17:28
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Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Savunma bölgesinde yaşanan sakatlık problemleri sonucu o bölgeye bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı.

UÇUŞ PLANLANIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor.

Arriyadiyah'ın haberine göre; milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor. Oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertli ekibin, kısa süre içerisinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Merih Demiral\'a da imzayı attırıyor

Suudi Arabistan, Merih Demiral, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa dilek:
    Boşa masraf yapmayın 11 yıldır başarı yok kimsenin yönetimi şikayet ettiği yok:) febelilere acıyorum. Yıllardır ne travmalar yaşadılar öyle aklım almıyor uA 7 5 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    para var çare var 6 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    salah heee? 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    mbapbe gelmek istiyormuş heee? 1 1 Yanıtla
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