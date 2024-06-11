Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

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Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

11.06.2024 16:52
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Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve tarihi seçimi geride bırakan Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş hakkında karar verildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Kanarya, tecrübeli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY DERBİSİNE DAMGA VURMUŞTU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun 37. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Galatasaray derbisine Mert Hakan Yandaş damga vurmuştu. Mert Hakan, maç öncesinde, soyunma odası koridorlarında ve sonrasında yaşanan olaylarda başrolde olan isimdi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan ve kaptanlığa kadar yükselen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Sezo runay: Niye şampiyon olamıyosunuz işte tamda bunun için 61 5 Yanıtla
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    Serkan Beyhan: YAZIKLAR OLSUN YA. HİÇ BİR ZAMAN DÖRT DÖRTLÜK BİR KADRO YAPAMADIN BE ALİ BAŞKAN. 8 1
  • Okan: büyük karakter ama geriden 54 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Mourinho da fark etmiştir. Bu futbolcu fenerbahçe ayarında değil. Nasıl takımda kalabilmiş diye sorgulamıştır. Kalitesi olsa milli takıma seçilir. Bir de irfancan eğribayat var. Al birini vur ötekine. 54 5 Yanıtla
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