Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi - Son Dakika

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