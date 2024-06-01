Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı

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Fenerbahçe, son dakika golleriyle takımını yarışta tutan Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon kullanılarak kontratı uzatıldı.

01.06.2024 16:24
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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varan ve sıcak saatlerin yaşandı Fenerbahçe'de, hareketlilik devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Michy Batshuayi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.

27 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist kaydederek takımının şampiyonluk yarışında kalmasını da sağladı.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi\'nin sözleşmesini uzattı

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Bu feneri kim yönetiyor anlayan varmı daha secilmemis adam gidip 50 milyon euro karşılığında morinhoyla anlaşıyor kulübün imzası varmı ali koçun bundan haberi varmı ali kocta secimi kaybedebilir oda yanlış batshuayiyle niye devam ediyorsun önce seçimi bekleyin 4 13 Yanıtla
    Zkysmnmrc Karaca: Ferhat bey Mourinho ile Ali koc anlaştı seçilirse devam edecek aziz yıldırım gelirse oda devam edeceği için sorun yok batshuayi ile kontrat Mourinho ya danışılmadan yapılmamıştır. 11 2 Hursit Yavas: Adam işte o kadar emin seçileceginden 2 4 Ercan Karatas: Ferhat sen git kendi kulübünle uğraş fener sana dert mi oldu 4 0 ferhat eser: beyler 50 hocaya 30 da transferlere harcasa 80 eder TL ile 2 milyar 720 milyon BEŞİKTAŞ şampiyon yada tesadüfen gese şampiyon olursa febe çöker kimse kurtaramaz artık sizi bizden söylemesi 1 1
  • Ender Kervancıoğlu: İyi bir profesyonel ama yanlış takımlarda oynuyor. 2 10 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Ne yaptiklari belli degil birbirlerinden haberleri yok ali koc batsuayiyi transfer ediyor . Aziz yıldırım morinyoyu. Biri gitmemek icin herseyi yapiyor digeri gelmek icin . 47 milyon euro bir teknik direktöre verilirmi ? Bu nasil bir hirstir. Kollc holding yapi yapi ve kredi bankasindaki paylari satisi icin gorusmelere baslamis. Bu derenin altından daha cok sular akacak gibi görünüyor . 3 1 Yanıtla

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