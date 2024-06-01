Fenerbahçe, Michy Batshuayi\'nin sözleşmesini uzattı

ferhat eser:

Bu feneri kim yönetiyor anlayan varmı daha secilmemis adam gidip 50 milyon euro karşılığında morinhoyla anlaşıyor kulübün imzası varmı ali koçun bundan haberi varmı ali kocta secimi kaybedebilir oda yanlış batshuayiyle niye devam ediyorsun önce seçimi bekleyin

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Zkysmnmrc Karaca: Ferhat bey Mourinho ile Ali koc anlaştı seçilirse devam edecek aziz yıldırım gelirse oda devam edeceği için sorun yok batshuayi ile kontrat Mourinho ya danışılmadan yapılmamıştır. 11 2

Hursit Yavas: Adam işte o kadar emin seçileceginden 2 4

Ercan Karatas: Ferhat sen git kendi kulübünle uğraş fener sana dert mi oldu 4 0