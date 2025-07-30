Fenerbahçe'de Slovakyalı savunma oyuncusu Milan Skriniar, transferini bitirdi. Deneyimli oyuncu İstanbul'a gelirken; transfer KAP'a da bildirildi.
Fenerbahçe, transferlerine devam ediyor. Sarı lacivertli takım son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen savunma oyuncunu renklerine bağladı.
Fenerbahçe deneyimli savunmacı Milan Skriniar transferini resmet bitirdi. Skriniar transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini KAP'a da bildirdi.
L'Equipe'te yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Skriniar için PSG'ye 10 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Slovak oyuncu, sarı-lacivertli formayla 23 resmi maça çıktı ve 3 gol ile 2 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?