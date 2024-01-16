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Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir bomba daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'ye imza attırmaya çok yakın.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.
Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon 9 maçta forma giydi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor - Son Dakika