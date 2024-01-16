 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

16.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:42
Abone Ol

Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bir bomba daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'ye imza attırmaya çok yakın.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak için Atletico Madrid ile her konuda anlaşma sağladı. Milli stoperin bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

SADECE 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de bu sezon 9 maçta forma giydi.

Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul\'a geliyor
YORUMLAR (5)
  • Gürhan TUNALI: Fenerbahçe önümüzdeki yılın yatırımını yapıyor. Milli takımın stoperi. İngiltere, İspanya görmüş. Stoperler; Becao-Bonucci. Çağlar-Djiku. Offff bu nasıl bir kadrodur..... 19 4 Yanıtla
  • özer bergin: 5 stoper var bunu alınca 6 olacak saçma değilmi. 8 12 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bu adam fenere fren olacak...çok gereksiz bir transfer...daha önlerinde Samet gibi bir örnek var... 6 12 Yanıtla
  • Ozay Metin: kaç yıldır yapıyor o önünüzdeki yılın yatırımını yahu :) bu senede olmazsa artık geçmiş oldun haha 6 3
  • süleyman hakan gökşen: İngiltere'de, İspanya'da başarılı olamadı, son durak Fenerbahçe, bence fiyasko olacak bir transfer... 2 6 Yanıtla

Çağlar Söyüncü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor - Son Dakika


17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi

Son Dakika
17:26 Sakarya'ya Depremi Erkenden Haber Verecek Teknoloji Geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:50:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement