Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

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Nefes kesen Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri merak konusu oldu. Konyaspor karşısında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi gerekiyor. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

07.05.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
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Dün akşam oynanan Konyaspor maçında deplasmanda 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimalleri sizin için derledi.

GALATASARAY BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk büyük avantaj sağladı. Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.

Fenerbahçe'nin kalan maçları;

  • Fenerbahçe- Kayserispor,
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • Fenerbahçe-İstanbulspor

Galatasaray'ın kalan maçları;

  • Karagümrük-Galatasaray
  • Galatasaray-Fenerbahçe
  • Konyaspor-Galatasaray

ARADA 6 PUAN FARK VAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu elde edecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sezona büyük umutlarla başlayan ve son haftalarda kritik puan kayıpları yaşayarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi gerek. Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyon olacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Boynu bükük şikebahçe. Keşke maç kadıköyde olsaydı. Galatasaray kupayı orda kaldırmayı seviyor. 2 1 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Bu kadar olasılığa gerek yok. Galatasaray nasıl olmazı yazmanız daha yerinde olur.. 1 0 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: Fb de bu şanssızlık olduğu sürece biraz zor gibi 0 0 Yanıtla

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