Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Dün akşam oynanan Konyaspor maçında deplasmanda 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimalleri sizin için derledi.
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk büyük avantaj sağladı. Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.
Fenerbahçe'nin kalan maçları;
Galatasaray'ın kalan maçları;
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu elde edecek.
Sezona büyük umutlarla başlayan ve son haftalarda kritik puan kayıpları yaşayarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi gerek. Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyon olacak.
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