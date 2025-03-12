Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe'nin tur atlaması için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İşte diğer ihtimaller ve olası senaryolar...

12.03.2025 10:54
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rangers'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, en az 3 farklı galibiyet alması durumunda turu geçecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 3 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet alırsa maç uzatmalara gidecek. Önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

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Son Dakika Spor Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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