Canlı anlatım: Kadıköy\'de ilk 15 dakikada 2 gol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

CANLI ANLATIM:

23' GOOOLLL! Samsunspor, Mouandilmadji ile bir kez daha öne geçiyor. Kadıköy'de büyük sessizlik!

20' Brown'ın sol kanattan orta denemesi savunmaya çarpıp kornere gitti.

17' Samsunspor'da Yunus Emre, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

16' Musaba'nın sağ kanatta yerden çevirdiği ortaya Guendouzi,penaltı noktasından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

15' GOOOLLL! Fenerbahçe'den cevap Guendouzi ile geldi. Kadıköy'de büyük coşku var. Muhteşem bir maç oluyor.

14' Kerem'in topuk pasında Kante topu kurtaramadı Fenerbahçe atağı yarıda kaldı.

12' Holse'nin sol kanattan açtığı ortaya Mouandilmadji iyi yükselerek çok bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

11' GOOOLLL! Samsunspor, harika bir golle 1-0 öne geçti.

10' Guendouzi rakip ceza sahasında topu kontrol etmek istersen Kasımpaşalı futbolcunun ayağına bastı hakem faul kararı verdi.

8' Tomasson'un sol kanattan içeriye çevirdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

6' Cherif'in ara pası hızlı kaldı Brown yetişemedi, Fenerbahçeli oyuncular korner bekledi.

5' Kerem yerde kaldı hakem faul kararı verdi.

4' Samsunspor, oyun kurmaya çalışan Fenerbahçe savunma hattına baskı yaparak topla çıkmasını engellemeye çalışıyor.

2' Fenerbahçe maça topu kontrol ederek başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.