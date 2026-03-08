Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol - Son Dakika
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol

08.03.2026 19:02
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada 1-1 eşitlik var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

CANLI ANLATIM:

23' GOOOLLL! Samsunspor, Mouandilmadji ile bir kez daha öne geçiyor. Kadıköy'de büyük sessizlik!

20' Brown'ın sol kanattan orta denemesi savunmaya çarpıp kornere gitti.

17' Samsunspor'da Yunus Emre, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

16' Musaba'nın sağ kanatta yerden çevirdiği ortaya Guendouzi,penaltı noktasından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

15' GOOOLLL! Fenerbahçe'den cevap Guendouzi ile geldi. Kadıköy'de büyük coşku var. Muhteşem bir maç oluyor.

14' Kerem'in topuk pasında Kante topu kurtaramadı Fenerbahçe atağı yarıda kaldı.

12' Holse'nin sol kanattan açtığı ortaya Mouandilmadji iyi yükselerek çok bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

11' GOOOLLL! Samsunspor, harika bir golle 1-0 öne geçti.

8' Tomasson'un sol kanattan içeriye çevirdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

6' Cherif'in ara pası hızlı kaldı Brown yetişemedi, Fenerbahçeli oyuncular korner bekledi.

5' Kerem yerde kaldı hakem faul kararı verdi.

4' Samsunspor, oyun kurmaya çalışan Fenerbahçe savunma hattına baskı yaparak topla çıkmasını engellemeye çalışıyor.

2' Fenerbahçe maça topu kontrol ederek başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

    Yorumlar (12)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    Fenerbahçe Samsun’a bu akşam yenilecektir. Şampiyon ve lider Galatasaray 38 50 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    aç tavuk kendini buğday ambarında görür 27 16
    198919 198919:
    Allah helalinden versin diyecem de sizin helalle işiniz olmaz. 15 9
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    noldu himmet mi girdi? 6 3
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Sürpriz ne ? 44 4 Yanıtla
  • Lütfi Çiftçi Lütfi Çiftçi:
    Mal mal başlık atiyorlar nerde hani süpriz 26 2 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    fb2-sansun2 4 5 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    neler oluyor neler gelir birazdan 5 1 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.