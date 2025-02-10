Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

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Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'ye yapılan tetkikler neticesinde uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı. Tedavilerine başlanan her iki futbolcunun da 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İsmail ve Çağlar'ın, Galatasaray derbisinde de forma giyme ihtimali çok düşük görülüyor.

10.02.2025 18:32
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Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

İKİSİ DE ADALESİNDEN SAKATLANDI

İki futbolcusunun da "uyluk arka adale yaralanması" teşhisi konulduğunu açıklayan Fenerbahçe, oyuncuların tedavisine başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülemeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

DERBİDE OYNAMALARI ZOR

Öte yandan milli futbolcuların ne kadar süre forma giyemeyeceği de belli oldu. İsmail ve Çağlar'ın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda her iki futbolcu da Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 23 Şubat Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali çok düşük görülüyor.

Fenerbahçe\'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Galatasaray, Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ramazan Sözata:
    Yıllardan beri süre gelen rekabet Medyatik ACUN Beyefendi yüzünden bambaşka bir boyut kazandı...Ligi Survivor'a benzetmek için elinden geleni yaptı.. Kendisi Alavere dalavereyi çok iyi bildiğinden herkesi kendi boyunduruğu altına alacağını zannetti.. Ahlaksıza, ahlaksız olduğunu unutturursaniz bir gün size ahlak dersi vermeye çalışır... 130 17 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylı olarak bu maç beni hiç heyecanlandırmıyor açıkcası. Çünkü gerginlikten, çalan düdüklerden maç oynanmaz.Akıcı oyun olmaz, pozisyon yaşanmaz. Kenarda ikide bir mourinhonun artistlikleri. Her hamlede rakibine kart gördürmek için yerde kıvranan kalkmayanlar. Tamam fenerbahçeyi artık sürekli yeniyoruz ama yine de tat vermiyor. Ben bu sezon şampiyonlar ligi takımlarıyla karşılaşmadığımız için üzgünüm. Süper ligin zaten en büyüğüyüz. 71 47 Yanıtla
  • Ali :
    Belki birtanesini yildizdan sayabiliriz. O kadar büyük kayip degil 18 29 Yanıtla
  • Tatar9515:
    keşke oynasalardı çağların saçbaş dağılırdı yüne?? 10 20 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6sliler bi şey oldu sanıyo bizde ADAM çok yeri dolar, siz kendi aktörlerinizi düşünün yabancı hakemle sahada yok gibi şey olcaksınız. 4 19 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Talisca 2 tane sallar Morinho yu izleyin bu macta YAZIN DEDIKLERIMI 6 13 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yildizlarda kayar - ferdi tayfur 7 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÇAĞLAR YİLDİZ MİS 8 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Galatasaray Kyckk merak etme 7 5 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    yalandır bence takdik yapıyor 2 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 2 yıldızı birden Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek - Son Dakika
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