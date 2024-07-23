Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Fenerbahçe\'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri\'nin İstanbul\'a geleceği tarih belli oldu

Fenerbahçe, günlerdir yoğun mesai harcadığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi. Kulübü Sevilla'nın ayrılacağını açıkladığı yıldız futbolcu, özel işlerini hallettikten sonra 24 Temmuz Çarşamba günü kendisini almaya giden uçakla sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

23.07.2024 15:38
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Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi. Faslı golcü, İstanbul'a inmek için geri sayıma geçti.

SEVILLA AYRILIĞI AÇIKLADI

Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

YARIN İSTANBUL'DA

Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra 24 Temmuz Çarşamba günü uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan 27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi.En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • özer bergin: Guiza 2 olur, demedi demeyin. 6 18 Yanıtla
    Ercan Karatas: Olmazsa kafana sıkacan mı hemenden çamur at izi kalsın 5 1
  • ferhat eser: immobileyle beraber süper ligin en golcü forvetleri olabilir 41 maçta 20 gol büyük iş 13 9 Yanıtla
    Osman Kaan: Geçmişte İspanya gol kralı gelip 2 sezon yattığı da oldu bu ligde. Son 2 sezonun gol kralını saymayip varsayımlar üzerine hesap yaptığınız için her sezon hüsran oluyor sizin gibi taraftarlara. 5 6 Erol MARASLI: Türk futboluna böyle kaliteli ayakların gelmesi iyi.hayırlı olsun. 1 0 Zekeriya Ünlü: başıboş ferat canın mı sıkılıyo 0 1
  • fitbool null: güzel söğüş 3 5 Yanıtla
    ferhat eser: ankara null çocuk sirkinden kim getirdi seni yine 3 2 Ankara null: aynen izmir usulu cekkk 0 2
  • Ankara null: 2.yari gel artik yorulma bosuna 2 5 Yanıtla

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