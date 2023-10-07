Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'nin rakibinde toplu istifa! Ne yönetim kaldı ne hoca - Son Dakika

Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'nin rakibinde toplu istifa! Ne yönetim kaldı ne hoca

Son Güncelleme: 07.10.2023 08:36

Fenerbahçe'nin de bulunduğu Konferans Ligi H Grubu'ndaki maçta Nordsjaelland, Ludogorets'i 7-1 mağlup etmişti. Ludogorets'te bu tarihi yenilgi sonrası tüm yönetim ve teknik ekip istifa etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Ludogorets'te 7-1'lik Nordsjaelland yenilgisi sonrası istifa depremi yaşanıyor. Kulüpteeleştiri oklarının hedefi olan yönetim ve teknik ekip istifa etti.

TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİLER

Ludogorets'ten yapılan açıklamada, Avrupa kupalarında alınan en ağır yenilginin ardından yönetim ve teknik ekibin sorumluluğu üstlenerek istifa ettiği belirtildi.

AVRUPA'DA SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlayacak mücadele 26 Ekim Perşembe akşamı saat 19.45'te oynanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde toplu istifa! Tarihi hezimet sonrası taş üstünde taş kalmadı
Kulüpten yapılan açıklama

Ludogorets, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'nin rakibinde toplu istifa! Ne yönetim kaldı ne hoca - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi hezimet sonrası Fenerbahçe'nin rakibinde toplu istifa! Ne yönetim kaldı ne hoca - Son Dakika
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