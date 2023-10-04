İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok! Fenerbahçe'nin Spartak Trnava kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşmasının kamp kadrosuna İrfan Can Kahveci alınmadı. İsmail Kartal, tedbir amaçlı futbolcuyu dinlendirdiği için Trnava mücadelesinde riske etmedi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, grubun 2. maçında Slovak ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele 5 Ekim'de City Arena'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu şöyle:
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