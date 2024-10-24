Fenerbahçe\'nin bel kemiği bıçak altına yatıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen Oosterwolde ameliyat olacak.
Çapraz bağları kopan başarılı oyuncu ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.
Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur" demişti.
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