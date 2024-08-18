Icardi\'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası olay gönderme

Ferudun Ozmen:

Eskiden büyük takımlarda oynayan oyuncular böyle değildi seviye saygı vardı çünkü karşısında ki meslektaşı. Şimdi öyle bir şey yok tribünlere oynuyorlar futboluyla değil sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın gözüne girmeye çalışıyorlar. Böyle devam ettiği müddetçe futbol da kaos bitmez şimdi icardi yaptı yarın fenerli sonra bjk ts ve diğerleri. Sen işine odaklan bak insanlar özel hayatınla ilgili neler yazıyorlar bu fırsatı sen tanıyorsun insanlara.