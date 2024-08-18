Icardi'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası olay gönderme - Son Dakika
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Icardi'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası olay gönderme

Icardi\'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası olay gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiminde Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, ''İyi geceler Aslanlar'' mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar o paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

18.08.2024 08:58
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Göztepe ile Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

MAÇ 2-2 BERABERE KALDI

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ile 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri ile 2-0 öne geçti.

Göztepe ise, 68. dakikada Koray Günter'in golüyle farkı bire indirdi. 90+4'te de Romulo'nun golüyle maçta eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca dört gollü müthiş mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası Icardi'den olay gönderme

"İYİ GECELER ASLANLAR"

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ise karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte olay bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftara seslenen Icardi, "İyi geceler Aslanlar" mesajını paylaştı.

Bu paylaşım Galatasaraylı futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken Fenerbahçeli taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası Icardi'den olay gönderme

DAHA ÖNCE DE GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elendiği maçın ardından da sarı-lacivertlilere göndermede bulunmuştu.

Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak 'Aşkın olayım' şarkısını eklemişti. Fenerbahçe'nin rakibi Lille, gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme de bulunmuştu.

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Son Dakika Spor Icardi'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • aslan null: 5i ne çabuk unutmuş 17 21 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Sen burada Fenerbahçe’ye gönderme yaparken, millet seninkini götürüyor, sarmaş dolaş. Hadi git ona sahip çık. :) 14 18 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Adam haklı diyecek bir şey yok!Uzatma da iki puan kaybedilir mi ya? 21 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Eskiden büyük takımlarda oynayan oyuncular böyle değildi seviye saygı vardı çünkü karşısında ki meslektaşı. Şimdi öyle bir şey yok tribünlere oynuyorlar futboluyla değil sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın gözüne girmeye çalışıyorlar. Böyle devam ettiği müddetçe futbol da kaos bitmez şimdi icardi yaptı yarın fenerli sonra bjk ts ve diğerleri. Sen işine odaklan bak insanlar özel hayatınla ilgili neler yazıyorlar bu fırsatı sen tanıyorsun insanlara. 7 2 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Adamın Dibi ıcardi 0 0 Yanıtla

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