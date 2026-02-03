Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu - Son Dakika
03.02.2026 13:21
Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için yoğun uğraşlar verdiği N'Golo Kante transferi gerçekleşmedi. Takasta kullanılacak olan Youssef En-Nesyri de sarı-lacivertli takımda kaldı. İki transferin evraklar yetişmediği için iptal olduğu ifade edildi.

Ara transfer döneminde Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha N'Golo Kante'yi de sarı-lacivertli formayla buluşturmak için yoğun mesai harcadı. Ancak Kante transferiyle birlikte Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri hamlesi son anda iptal oldu.

TAKAS FORMÜLÜNDE EL SIKIŞILMIŞTI

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Faslı golcü En-Nesyri, Kocaelispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmış, karşılaşma sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşması transferin tamamlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

KANTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Sarı-lacivertli yönetim, transfer sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakmış, Kante Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirilmişti. Fransız yıldızın maç kadrosuna alınmaması da transferin an meselesi olduğu şeklinde değerlendirilmişti.

"SORUN YOK" DENMİŞTİ

Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, Kocaelispor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kante transferinde problem olmadığını vurgulayarak, "Zamanımız az ama eksiklerimizi 1-2 gün içinde tamamlayacağız. Kante transferinde şu an bir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.

EVRAKLAR YETİŞMEDİ, TRAMSFERLER İPTAL OLDU

Ancak bugün gelen gelişme sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın ise Youssef En-Nesyri transferlerinin, iki kulübün de evrakları sisteme zamanında yüklememesi nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. Böylece tarafların anlaştığı takas ve transfer planı resmen rafa kalktı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (6)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Boş boş sallıyorsunuz. Zaten en nesiri transferi diye bir şey yoktu. kante de sene sonuna belki gelecekti. siz önce gelecek ve gönderilecek haberi yaptınız şimdi de iptal oldu haberi yapıyorsunuz. Yalan haber yapmanın cezası yok mu yaptığınızı kafam almıyor. 5 2 Yanıtla
  • 875387 875387:
    şaka gibi 6 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    her şeyde vardır bir hayır 3 1 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    aaaaaaaaa))))))))) 1 2 Yanıtla
  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Uydurma haber inanmayın 0 0 Yanıtla
