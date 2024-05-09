Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi

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Süper Lig'in son haftalarında yaptığı kritk puan kayıplarıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve şampiyo olma ihtimalini zora sokan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Dusan Tadıc'in yüz ifadesi gündem oldu.

AYLAR İÇERİSİNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sezon başında bir gece yarısı Fenerbahçe'ye imza atan ve futbolcuyla taraftarlartın sevgilisi haline gelen Sırp yıldızın aylar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'deki ilk maçlarından sonra verdiği röportajlarda güler yüzlü ve mutlu gözüken Tadic'in son maçlarda mutsuz ve üzgün gözükmesi sosyal medyada viral oldu.