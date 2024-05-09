Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi - Son Dakika
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Spor

Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'in sezon başı ile sezon sonundaki yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu. Sırp yıldızın mutsuz ve üzgün olduğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar, Tadic'e sahip çıktı.

09.05.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Süper Lig'in son haftalarında yaptığı kritk puan kayıplarıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve şampiyo olma ihtimalini zora sokan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Dusan Tadıc'in yüz ifadesi gündem oldu.

AYLAR İÇERİSİNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sezon başında bir gece yarısı Fenerbahçe'ye imza atan ve futbolcuyla taraftarlartın sevgilisi haline gelen Sırp yıldızın aylar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'deki ilk maçlarından sonra verdiği röportajlarda güler yüzlü ve mutlu gözüken Tadic'in son maçlarda mutsuz ve üzgün gözükmesi sosyal medyada viral oldu.

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal ÇALIŞIR: Fenerli olupta mutlu olan varmı gösterin 0 0 Yanıtla

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