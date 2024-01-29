Micheal Frey, Fenerbahçe\'den sonra QPR\'a transfer oldu

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2021'de Fenerbahçe'den ayrılarak Belçika ekibi Antwerp'in yolunu tutan Micheal Frey, sürpriz bir transfer daha gerçekleştirdi. İsviçreli golcünün yeni adresi QPR oldu.
Transfer sonrası açıklamada bulunan Frey, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. QPR büyük bir tarihe, güzel bir stadyuma ve harika taraftarlara sahip. QPR'ın ilgisini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım." dedi.
Micheal Frey bu sezon Antwerp formasıyla hiçbir maçta süre almadı. 29 yaşındaki santrfor kariyerinde ise çıktığı 429 maçta 151 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.
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