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Micheal Frey, Fenerbahçe'den sonra QPR'a transfer oldu - Son Dakika
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Micheal Frey, Fenerbahçe'den sonra QPR'a transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Micheal Frey, Belçika ekibi Antwerp'in ardından İngiltere'nin QPR takımına transfer oldu. Transfer sonrası açıklama yapan Frey, QPR'ın büyük tarihine ve harika taraftarlarına hayran olduğunu belirtti. Kariyerinde 151 gol atan 29 yaşındaki santrfor, Antwerp formasıyla bu sezon hiç süre alamadı.

29.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:58
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2021'de Fenerbahçe'den ayrılarak Belçika ekibi Antwerp'in yolunu tutan Micheal Frey, sürpriz bir transfer daha gerçekleştirdi. İsviçreli golcünün yeni adresi QPR oldu.

"GERÇEKTEN ÇOK HEYECANLANDIM"

Transfer sonrası açıklamada bulunan Frey, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. QPR büyük bir tarihe, güzel bir stadyuma ve harika taraftarlara sahip. QPR'ın ilgisini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım." dedi.

KARİYERİNDE 151 GOL ATTI

Micheal Frey bu sezon Antwerp formasıyla hiçbir maçta süre almadı. 29 yaşındaki santrfor kariyerinde ise çıktığı 429 maçta 151 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.

Micheal Frey, Fenerbahçe\'den sonra QPR\'a transfer oldu
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