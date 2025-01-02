Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler

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Bir dönemler Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız eski futbolcu Adil Rami, Cristiano Ronaldo'nun ''Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi'' yorumuna tepki gösterdi. Ronaldo'nun bu söyleminin bir PR çalışması olduğunu belirten Rami, ''Ronaldo, şu anda Ligue 1'de oynasa onu yerler'' dedi.

02.01.2025 08:07  Güncelleme: 08:14
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Fransız eski futbolcu Adil Rami, Cristiano Ronaldo'nun 'Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi' yorumuna sert tepki gösterdi.

Adil Rami yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo saçmalamış. Size Arabistan'da oynayan savunma oyuncularının resimlerini göstermemi ister misiniz? Oradaki oyuncular aşırı kilolu, futbolu da umursamıyorlar." dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler

Açıklamalarına devam eden eski oyuncu, "Onu severim ama büyük bir kariyere sahip olması her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez. O küçük takımınıza, Monaco, Lille Marsilya ve Brest'e karşı bir oynayın bakalım. Ronaldo'nun yaptığı sadece bir PR çalışması" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YU ORADA YERLER"

Ronaldo'nun Fransa'da bu yaşta oynayamayacağını ima eden Rami, "Ronaldo, şu anda Ligue 1'de oynasa onu yerler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Ronaldo\'ya salladı: Onu Fransa\'da yerler

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    Adil Rami kim ki? 22 1 Yanıtla
  • res:
    Onu yeller diyenin ismini yeni duyuyorum, Ronaldo’yu sadece bjk de yerler forma şansı bulamaz kulübeden çıkamaz 7 6 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Hssktr amq. Prim yapmak isteyen Ronaldoya sallıyor. Adam 40 yaşına gelmiş hala en çok kazanan topçuysa daha ne konuşuyorsun dingl. 5 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Adil Rami dünyaca ünlü futbolcu. ikimizin kilosundan daha fazla altına sahip. ömrümüz boyunca sahip olamayacağız parayı 1 yıl da kazanan futbolcu Fatma Öztürk. 1 4 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    Bu res yeni ferhat herhalde 3 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kurt kocayınca itin maskarası olur 2 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    Ronaldo Messi gibi oyuncular 40 yaşından sonra ne yapacak tabii ki çalışma hayatlarının diğer bölümünde farklı projeler için piar çalışmaları yapacak dikkat çekmek için verilen bir röportaj 1 0 Yanıtla
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