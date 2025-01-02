Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Ronaldo\'ya salladı: Onu Fransa\'da yerler

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Fransız eski futbolcu Adil Rami, Cristiano Ronaldo'nun 'Suudi Arabistan Ligi, Ligue 1'den daha iyi' yorumuna sert tepki gösterdi.

Adil Rami yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo saçmalamış. Size Arabistan'da oynayan savunma oyuncularının resimlerini göstermemi ister misiniz? Oradaki oyuncular aşırı kilolu, futbolu da umursamıyorlar." dedi.

Açıklamalarına devam eden eski oyuncu, "Onu severim ama büyük bir kariyere sahip olması her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez. O küçük takımınıza, Monaco, Lille Marsilya ve Brest'e karşı bir oynayın bakalım. Ronaldo'nun yaptığı sadece bir PR çalışması" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YU ORADA YERLER"

Ronaldo'nun Fransa'da bu yaşta oynayamayacağını ima eden Rami, "Ronaldo, şu anda Ligue 1'de oynasa onu yerler." ifadelerini kullandı.