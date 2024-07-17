Fenerbahçe\'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Spor

Fenerbahçe'nin eski teknik İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği iddialarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI

İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Bu haberler Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverleri korkuttu.

İDDİALARI KENDİSİ YALANLADI

Söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kartal, "Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..." ifadeleriyle iddiaları yalanladı.