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Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi - Son Dakika
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Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi

Fenerbahçe'de de forma giyen Bayern Münih'in şu anki yıldızı Kim Min-Jae, Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından ''Yılın Futbolcusu'' seçildi.

02.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:44
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İsmini Fenerbahçe'de duyurduktan sonra önce Napoli'ye oradan da Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan yıldız stoper Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor.

"YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ"

27 yaşındaki yıldız futbolcu Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi

50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Alman devinde bu sezon toplamda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae, İtalya şampiyonu olduğu Napoli'den 50 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, 'Yılın Futbolcusu' seçildi
Kim Min-Jae, \'\'Yılın Futbolcusu\'\' seçildi
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