Kim Min-Jae, \'\'Yılın Futbolcusu\'\' seçildi

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İsmini Fenerbahçe'de duyurduktan sonra önce Napoli'ye oradan da Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan yıldız stoper Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor.
27 yaşındaki yıldız futbolcu Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.
Alman devinde bu sezon toplamda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae, İtalya şampiyonu olduğu Napoli'den 50 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer olmuştu.
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