Kim Min-Jae, \'\'Yılın Futbolcusu\'\' seçildi

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İsmini Fenerbahçe'de duyurduktan sonra önce Napoli'ye oradan da Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutan yıldız stoper Kim Min-Jae, kariyer yükselişini devam ettiriyor.

"YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ"

27 yaşındaki yıldız futbolcu Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından "Yılın Futbolcusu" seçildi.

50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Alman devinde bu sezon toplamda 22 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae, İtalya şampiyonu olduğu Napoli'den 50 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'e transfer olmuştu.