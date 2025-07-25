Fenerbahçe\'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu

Ender Kervancıoğlu:

Zayıf bir takım olan fenerbahçe 16 yıldır şampiyonlar ligine gidemiyor. Bu hasret 17 yıla çıkacak. Hiçbir zaman ön elemeyi geçemeyen şikebahçenin gücü maalesef ön eleme turlarındaki cacık takımı elemeye bile yetmiyor. Çünkü konferans ligi ayarında bi takım.