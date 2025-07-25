Süper Lig devi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre sarı-lacivertli ekip, Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.
Karşılaşmanın rövanşında iki takım, 12 Ağustos Salı günü 20.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı tarihleri belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)