Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay

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Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maçın ardından galibiyet coşkusunu yaşayan futbolcular ve teknik heyetin fotoğrafını paylaştı. Beyaz tahtaya düşülen "İşte böyle her sene böyle" ve "Uyy aha" ifadeleri ise çok konuşuldu.

04.11.2024 12:04
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmdan 3-2 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Maç sonunda kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor'a da olay bir göndermede bulunuldu.

BEYAZ TAHTAYA YAZILANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Soyunma odasında galibiyet coşkusunu yaşayan futbolcular ve teknik heyetin fotoğrafı paylaşılırken beyaz tahtada yazanlar gündem yarattı. Fenerbahçeli isimlerin arkasında "İşte böyle her sene böyle" ve "Uyy aha" ifadeleri yer aldı. O ifadeler viral oldu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay
Fenerbahçe\'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay

Sofyan Amrabat, Sosyal Medya, Trabzonspor, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin galibiyet pozunda gözlerden kaçan detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kenan KODALAK:
    EVET EKSİKLİK VAR. ORTA HAKEMİ BEKLEMEDEN FOTİO ÇEKMİŞLET 83 21 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    biz koyuyoz inlme sesleri 6s ve eziktaştan geliyor. la skkafalı 6sliler ve 8taşlılar, konuyla alakasız şeler yazmayı bırakın haber altlarılana ! 35 66 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Trabzon'un iptal edilen golü ne olacak Acun bile çıkıp bizce goldü dedi Onun hesabını kim verecek Geçen hafta çığırtkanlık yapanlar bu hafta niye susuyor 67 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bu hafta daha büyük eğlence var TOTTENHAM küçük rakibinin içinden geçecek :)) 7 47 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    görende dıyecek bu ülkeye şampiyonlar ligi kupasını getirmişler 44 4 Yanıtla
  • res:
    Çok doğru her sene aynı eskiden gs ye de her sene aynı diyorlardı yıllarca Kadıköy de yenememişti ama artık saplayıp geçiyor 5Saray 26 22 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şampiyon GS olacak 31 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hamsi koydum tavaya başladı 5saray ağlamaya bu iki kardeş nezaman Beşiktaşa fenerbahçeye yenilse günlerce ağlar bu hiç değişmez :)) 17 22 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eserin annesine baktım ama göremedim. 26 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    trabzon büyük ihtimalle küme düşer bu sezon senol hoca sıkıntıya gelemez tazminatını alıp yayladaki evine döner tese biter 7 14 Yanıtla
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