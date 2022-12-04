Arda Güler'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Gönlündeki takım belli oldu

Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, saha içinde olduğu kadar saha dışında da herkesin mercek altına aldığı bir isim oldu. Arda Güler'in Arjantin- Avustralya maçı için yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

MESSI FOTOĞRAFI

Futbol tarzı ve fiziksel yapısı Lionel Messi'ye benzetilen Arda, Arjantin maçı için paylaşımı yaptı. Messi'nin kaptanlık bandını tuttuğu kareyi Instagram Story'sine koyan Arda, böylece idolünü ve Dünya Kupası'ndaki tarafını belli etmiş oldu.

"ARDA'YI TANIMIYORUM"

Fenerbahçe'nin kendi sahasında hazırlık maçı yaptığı Villarreal'in ocası Quique Setien, Arda Güler'le ilgili gelen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Setien, "Daha önce Barcelona'yı çalıştırdınız. Arda'yı duydunuz mu, izlediniz mi?" şeklinde yöneltilen soruya, "Pek tanımıyorum, hakkında bilgim yok. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi oyuncular var" yanıtını verdi.