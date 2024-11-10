Fenerbahçe'nin golü olay oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golü olay oldu

Fenerbahçe\'nin golü olay oldu

Fenerbahçe, Sivasspor maçında Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçti. Gol öncesinde el olduğuna dair itirazlar sonrası VAR'da incelenen gol geçerli sayıldı. Golün verilmesinin ardından karşılaşma sırasında Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu, ''Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor'' dedi.

10.11.2024 20:19
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Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırladığı mücadelenin 24. dakikasında Samet Akaydin ile öne geçti. El itirazlarının ardından incelenen gol geçerli sayıldı. Bunun ardından Galatasaray'dan maç sırasında tepki geldi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE EL İTİRAZI

Samet Akaydin, 24. dakikada Mert Hakan'ın sağdan ortasındaarka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin Samet ile bulduğu gol öncesi Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için VAR hakemi Sarper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti. Sivassporlu oyuncular, Djiku ve Sundberg arasında yaşanan pozisyon için elle oynama bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izlediği pozisyonda kararını değiştirmedi ve gol kararında kaldı. Fenerbahçe, bu golle Sivasspor karşısında öne geçti.

GALATASARAY'DAN MAÇ SIRASINDA TEPKİ: FENERBAHÇE ELLE ATIYOR, VERİLİYOR

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor'a karşı 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin golünün geçerli sayılmasına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı idarecinin açıklamaları şu şekilde;

"Burada yapı yok, burada çok büyük bir ayıp var! Hakemler Galatasaray'a karşı çok kolay penaltı veriyor. Algılar, onlara cesaret verdi! 11 gol yemişiz, bunun 6 tanesi penaltıdan. Tamamı da gri pozisyonlar. Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz ama yediğimiz 11 golün 6'sı penaltı! Bu böyle gitmemeli, bu ayıp bir şekilde ortadan kaldırılmalı! MHK bu arada verilen kararları gözden geçirmeli! Çünkü gidişat hayra alamet değil! Kimsenin lehine ya da aleyhine böyle hatalar olmasın! Hakem kararlarında adalet istiyoruz. VAR müdahaleleri çok ciddi maçları etkiliyor. Bunları görmüyorlar mı? Biz bu konuların takipçisi olacağız! Artık bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük! Omuz omuza mücadele penaltı veriliyor, hakemin gözü önündeki pozisyona VAR çağırıyor. Yabancı ya da yerli hakem değil, iyi hakem çözüm! Türk futbolunun marka değerinin yükseltmek için öncelikle hakemler iyi gitmeli. 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar ve hakemleri etki altına almayı başardılar. Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O gün açıklama yaptım, konu kapandı.

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin golü olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali Arat:
    elle gol beles penalti. yapi kimde yapiiii. yapi is basinda 113 8 Yanıtla
  • Alpi:
    Eeee ağlarlar algı algı yapı yapı alın size işte uefada boşuna zirvede değiller şikede 85 5 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Yapı yapı ))) 69 5 Yanıtla
  • Osman bingöl:
    bu golu veren hakem turkiyeden uzaklastirilmali 69 4 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Buz gibi gol adamın eline değil kafasına çarpıyor siz yanlış görüyorsunuz?? 15 39 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Acun ! GS aleyhine 2 penaltı..fb nin elle atılan gölü YAPI nerede yorum yaparsan iyi olur 46 0 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    aydın gzlerinin lnsini s2m snin 36 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLARIN HELAL GÖLÜ YOK 29 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Agla 5S AGLA 6 22 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Biz Yanlış Görüyoruz Herhalde 15 1 Yanıtla
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