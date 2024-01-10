Fenerbahçe\'nin hiç acıması yok! Konyaspor\'a yağmur gibi gol atıyorlar

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Dzeko 12, 32 ve 40. dakilarda attığı gollerle hattrick yaptı.
42. dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Szymanski savunma arkasına sarkan Mert Müldür'e topu aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mert düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 4-0 oldu.
Mert'in golünün hemen ardından 44. dakikada ön alanda topu kazanan Szymanski şık bir çalımla önünü boşalttı ve King ile tek pas yapıp ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 5-0 oldu.
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