Fenerbahçe\'nin hiç acıması yok! Konyaspor\'a yağmur gibi gol atıyorlar

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DZEKO'DAN YARIM SAATTE HATTRICK

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Dzeko 12, 32 ve 40. dakilarda attığı gollerle hattrick yaptı.

MERT MÜLDÜR 4 YAPTI

42. dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Szymanski savunma arkasına sarkan Mert Müldür'e topu aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mert düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 4-0 oldu.

SZYMANSKI SAHNEDE

Mert'in golünün hemen ardından 44. dakikada ön alanda topu kazanan Szymanski şık bir çalımla önünü boşalttı ve King ile tek pas yapıp ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 5-0 oldu.