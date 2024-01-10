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Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar

Sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda tam 5 gol attı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 5 fark attı.

10.01.2024 - 20:54,  Güncelleme: 20:57
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk etti.

DZEKO'DAN YARIM SAATTE HATTRICK

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Dzeko 12, 32 ve 40. dakilarda attığı gollerle hattrick yaptı.

Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a 40 dakikada gol olup yağdılar

MERT MÜLDÜR 4 YAPTI

42. dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Szymanski savunma arkasına sarkan Mert Müldür'e topu aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mert düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 4-0 oldu.

Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a 40 dakikada gol olup yağdılar

SZYMANSKI SAHNEDE

Mert'in golünün hemen ardından 44. dakikada ön alanda topu kazanan Szymanski şık bir çalımla önünü boşalttı ve King ile tek pas yapıp ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 5-0 oldu.

Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a 40 dakikada gol olup yağdılar
Fenerbahçe\'nin hiç acıması yok! Konyaspor\'a yağmur gibi gol atıyorlar
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar - Son Dakika
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