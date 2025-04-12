Fenerbahçe'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki sahne viral oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki sahne viral oldu

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Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği hisse satışı, Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahneyle bağlantılandırılarak sosyal medyada gündem oldu. Dizi sahnesi, Fenerbahçe'nin hisse satışı sonrası taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

12.04.2025 15:17  Güncelleme: 15:23
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Fenerbahçe Kulübü, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.8'ini (12 milyon adet) yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Gerçekleştirilen satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62.27'ye düştü.

KAP'a yapılan açıklamada Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin satılan yüzde 4.8'lik hisselerinin 12 milyon adete denk geldiği bildirildi. Pay satış fiyatının 46.1 TL olduğu açıklanırken, bu satışın toplam değeri 553.2 milyon TL oldu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE GÜDNEM OLDU

Fenerbahçe yönetiminin hisse satışının ardından Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar o sahneye büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe\'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi\'ndeki sahne viral oldu
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Kurtlar Vadisi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki sahne viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kuzeyli baba:
    Reis yakında Koç a kayyum atar bunlar fenerbahçe ve şirketleri üzerinden ülkeye operasyon çekiyorlar gibime geliyor ama devlet uygun zamanda harekete geçer kayyum atar koç a baksanıza her işte bu usulsüzlük görünüyor geçenlerde de yapı kredi bankası üzerinden borsa dan hiç bi sebeb yokken para çekip manüpilasyon yaptılar reis unutmaz bunları sadece uygun zamanı bekler 4 7 Yanıtla
  • 19191923:
    “Çok manyak bağlantı var,kesinlikle incelenmeli?..” işiniz yok mu sizin?Bu nasıl habercilik? 6 4 Yanıtla
  • Hakan şen:
    iyi yönetim büyük başarı, Koç holding batarsa şaşırmayın :) 4 0 Yanıtla
  • 033248:
    Çok ucuza gitmiş, yabancı yatırımcı kimmiş araştırılsın 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    DİĞER HİSSELERİDE SATILIK OLACAK MI? 1 1 Yanıtla
  • 398814Erk.:
    bu konu acil araştırılmalı 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    kimin malını kime satıyorsunuz yahu 0 0 Yanıtla
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