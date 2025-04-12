Fenerbahçe\'nin hisse satışı sonrası Kurtlar Vadisi\'ndeki sahne viral oldu

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.8'ini (12 milyon adet) yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Gerçekleştirilen satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62.27'ye düştü.

KAP'a yapılan açıklamada Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin satılan yüzde 4.8'lik hisselerinin 12 milyon adete denk geldiği bildirildi. Pay satış fiyatının 46.1 TL olduğu açıklanırken, bu satışın toplam değeri 553.2 milyon TL oldu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SAHNE GÜDNEM OLDU

Fenerbahçe yönetiminin hisse satışının ardından Kurtlar Vadisi dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar o sahneye büyük ilgi gösterdi.