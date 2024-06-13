4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika
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Spor

4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe\'nin ilk transferi

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Kanarya'nın bu transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

13.06.2024 18:17
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Teknik direktörüğe Jose Mourinho'yu getirerek yeni sezon iddialı bir giriş yapan ve kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Daha önce kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, söz konusu transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Levent Mercan oldu

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonundaki ilk resmi transferi olacak 23 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeleri karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Levent Mercan oldu

LEVENT MERCAN'IN KARNESİ

Levent Mercan geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • recep özoğul: işte FB vizyonu. En büyük Galatasaray 13 21 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: ikinizdede vizyon yok dayı 7 12 Serkan Beyhan: KİMSE BOŞ YAPMASIN LEVENT MERCAN ÇOK İYİ SOL BEK 2 1
  • Musa Erdemonar: kaliteli bir futbolcu 15 12 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Hahahahahah yılın transferleri başladı. 17 4 Yanıtla
  • Osman Özturk: Calim 1 :)) 9 6 Yanıtla
  • Ankara null: bit pazarinada bakin bi 7 4 Yanıtla
  • Cengiz TOKGÖZ: morinho seyretti mi bunu. 5 4 Yanıtla
    kamer tekeş: insanlara bu diye degil,adlariyla hitap edilir dağ ayısı! 1 0

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SON DAKİKA: 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika
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