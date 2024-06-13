4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe\'nin ilk transferi

Spor

Teknik direktörüğe Jose Mourinho'yu getirerek yeni sezon iddialı bir giriş yapan ve kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Daha önce kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, söz konusu transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonundaki ilk resmi transferi olacak 23 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeleri karşılığında anlaşmaya vardı.

LEVENT MERCAN'IN KARNESİ

Levent Mercan geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.