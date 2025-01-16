Fenerbahçe\'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve kariyerine Fransız ekibi Lens'te devam eden Özbek stoper Abdukodir Khusanov, Manchester City yolunda. Bonservisini kısa sürede 500'e katlayan Khusanov, Premier Lig'de oynayacak ilk Özbek olacak.

50 MİLYON EURO

Henüz 1,5 sezon önce Belarus 2. Ligi ekibi Energetik'ten Lens'e transfer olan 20 yaşındaki stoper, Fransa kariyerinde 31 maça çıktı. Khusanov'u Fransız ekibi Lens'ten 50 milyon euroya Manchester City transfer etti. Yaptığı hızlı yükselişle dikkat çeken Khusanov, Özbekistan Milli Takımı'nda da 18 kez oynadı. Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.