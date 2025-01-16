Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

Geniş Video İzle

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki Abdukodir Khusanov'u Fransız ekibi Lens'ten 50 milyon euroya Manchester City transfer etti. Khusanov, Premier Lig'de oynayacak ilk Özbek olacak. Khusanov ile Manchester City, 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

16.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve kariyerine Fransız ekibi Lens'te devam eden Özbek stoper Abdukodir Khusanov, Manchester City yolunda. Bonservisini kısa sürede 500'e katlayan Khusanov, Premier Lig'de oynayacak ilk Özbek olacak.

50 MİLYON EURO

Henüz 1,5 sezon önce Belarus 2. Ligi ekibi Energetik'ten Lens'e transfer olan 20 yaşındaki stoper, Fransa kariyerinde 31 maça çıktı. Khusanov'u Fransız ekibi Lens'ten 50 milyon euroya Manchester City transfer etti. Yaptığı hızlı yükselişle dikkat çeken Khusanov, Özbekistan Milli Takımı'nda da 18 kez oynadı. Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı
Fenerbahçe\'nin istediği yıldızı dünya devi aldı

Manchester City FC, Fenerbahçe, Manchester, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burak Şan:
    Galatasaray yıldızlar topluluğu bir dünya markasıdır. Şikebahçe ve 8taş taklitçidir. 38 52 Yanıtla
  • ferhat eser:
    dönerbahcem bugüne kadar robin van persie dışında hangi yıldızı almış BEŞİKTAŞ olmasa Türkiyede yıldız göremezsiniz 2 55 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak şan gese kim yıldızlar topluluğu kim arkasını hakemlere ve tefefeye dayamış renkliler topluluğu sizi :)) 20 29 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL:
    Merhaba arkadaşlar insanları gecım. Derdını. Unutmuşsunuz asalaklar yogumlara guluyorum salaksınız 14 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalan 6 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Başlığa bak.Yıldız mış 5 2 Yanıtla
  • Melih Özke:
    bu Beşiktaş hariç her takımın aldığına yıldız diyorlar bunun neresi yıldız aq 0 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Avrupa fazla abartıyor para konusunu net 10 m değeri var AMK sırf kendi aralarındaki rekabet 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:42:40. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin istediği yıldızı dünya devi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.