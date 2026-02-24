Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu - Son Dakika
24.02.2026 12:42
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş turunda Nottingham Forest–Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kaybederek tur şansını zora sokan sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanında varını yoğunu ortaya koyacak.

DÜDÜK İTALYAN HAKEMDE

UEFA'dan yapılan açıklamada Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İlkmaçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. 3 farklı galibiyette mücadele uzatmaya gidecek. 2 ve daha az farklı galibiyetler ve her türlü yenilgi ile beraberlik ise sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasını bitirecek.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Üzülerek yazıyorum kaderi belli uzatmaları oynuyor. ama gerçekten yenmesini yürekten istiyorum bir GS olarak düşünsenize üç sıfır yenilmiş İngiltere de dört atmış Avrupa yıkılır. millet olarak guru verici olur. Hadi inşallah 4 2 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    BEN GALİP GELMESİNİ ÎSTEMİYORUM..SOSYAL MEDYADAKİ TROLLERİN GS DÜŞMANLIĞINA DUR DENMEDİKCE AYRIŞMA OLMASI KAÇINILMAZ 0 0 Yanıtla
13:09
