Fenerbahçe\'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kaybederek tur şansını zora sokan sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanında varını yoğunu ortaya koyacak.

DÜDÜK İTALYAN HAKEMDE

UEFA'dan yapılan açıklamada Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İlkmaçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. 3 farklı galibiyette mücadele uzatmaya gidecek. 2 ve daha az farklı galibiyetler ve her türlü yenilgi ile beraberlik ise sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasını bitirecek.