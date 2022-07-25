Fenerbahçe'nin kalbini söküp alacaklar! Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro ödeyebilir

Fenerbahçe ile daha yeni 4 yıllık sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu için, İngiliz ekipleri harekete geçti. İstikrarlı bir şekilde başarılı performansını sürdüren yıldız futbolcuya son olarak Fulham talip oldu.

FULHAM, FERDİ'Yİ İSTİYOR

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Fulham, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe kesinlikle satmayı düşünmediği Ferdi Kadıoğlu'nda tok satıcıyı oynuyor. Sarı-Lacivertlilerin başarılı isim için istediği rakamın 20 milyon euro olduğu İngiliz basınında yer aldı. Öte yandan 200 milyon euro gibi inanılmaz bir ayakbastı parası kazanan Fulham'ın ise bu rakamı karşılayabileceği haber detayında verildi.