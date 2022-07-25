Fenerbahçe'nin kalbini söküp alacaklar! Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro ödeyebilir - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kalbini söküp alacaklar! Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro ödeyebilir

25.07.2022 13:33

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kadro içerisinde adeta rakipsiz bir futbolcu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu için, İngiliz kulüpleri devrede. Fulham'ın talip olduğu yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro istediği, Premier Lig ekibinin de bu miktarı karşılayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe ile daha yeni 4 yıllık sözleşme imzalayan Ferdi Kadıoğlu için, İngiliz ekipleri harekete geçti. İstikrarlı bir şekilde başarılı performansını sürdüren yıldız futbolcuya son olarak Fulham talip oldu.

FULHAM, FERDİ'Yİ İSTİYOR

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Fulham, 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin kalbini söküp alacaklar! Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti

FENERBAHÇE, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe kesinlikle satmayı düşünmediği Ferdi Kadıoğlu'nda tok satıcıyı oynuyor. Sarı-Lacivertlilerin başarılı isim için istediği rakamın 20 milyon euro olduğu İngiliz basınında yer aldı. Öte yandan 200 milyon euro gibi inanılmaz bir ayakbastı parası kazanan Fulham'ın ise bu rakamı karşılayabileceği haber detayında verildi.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kalbini söküp alacaklar! Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro ödeyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kalbini söküp alacaklar! Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro ödeyebilir - Son Dakika
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