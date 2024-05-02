Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Bayer Leverkusen'in teklif yaptığı iddia ediliyor. Fenerbahçe, bu iki futbolcudan toplam 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

02.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:36
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda Galatasaray ile büyük bir rekabet içerisinde olan ve kadrosuyla adından söz ettiren Fenerbahçe'de göz dolduran yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor.

KANCAYI ATTILAR

Alman liginde bu sezon açık ara şampiyon olan ve dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş rekorlara imza atan Bayern Leverkusen'in, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e talip olduğu iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe, başarılı futbolcuları Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'ten toplam 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

40 MİLYON EURO

Leverkusen'in İsmail Yüksek'i geçtiğimiz sezon da izlediği haber detayında yer alırken, Xabi'nin Ferdi Kadıoğlu'nun çok yönlülüğü sebebiyle sistemine uygun gördüğü aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için toplam 40 milyon euro değer biçtiği belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu için 25, İsmail Yüksek için 15 milyon euro istediği vurgulandı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis - Son Dakika
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